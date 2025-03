Tpi.it - Chi c’è dietro l’azienda israeliana al centro dello scandalo spionaggio Paragon

È aldelle cronache internazionali, firma contratti riservati con i governi di una trentina di Paesi del mondo ma non ha neanche un sito-web ufficiale., casa madrespyware Graphite aldelle intercettazioni illegali del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, del capo-missione dell’ong Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, del suo armatore Beppe Caccia, e del cappellano di bordo, don Mattia Ferrari, è una societàdi cui si conosce davvero poco, malgrado se ne parli da anni.Politica e 007 israelianiIl co-fondatore e direttore è uno di quei personaggi che di solito non appare sulle copertine delle riviste: si chiama Ehud Schneerson, proprietario secondo il quotidiano economico israeliano Calcalist del 10 per cento delle quote societarie, nonché ex comandante dell’Unità 8200, l’intelligence tecnologica delle forze armateStato ebraico (Idf).