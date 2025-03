Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, “pessima stagione, bocciata”. Il pubblico si divide sulla seconda puntata

Nelladi Che Dio ci8, andata in onda su Rai 1 giovedì 6 marzo, le vicende di Suor Azzurra (Francesca Chillemi) con le sue ragazze e del direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) con la sua famiglia iniziano a delinearsi. Ma non tutto scorre liscio, infatti l’assenza di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi) si sente e ille reclama.Che Dio ci8, gli ascolti calanoIl disappunto dei telespettatori non impedisce a Che Dio ci8 di conquistare il podio degli ascolti tv per lavolta di seguito, ottenendo oltre il 20% di share, dopo il successo della prima. Ma Azzurra e le sue ragazze devono stare attente, infatti il dato è in leggera flessione, perché non tutti sono convinti della tenuta della serie.