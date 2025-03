Movieplayer.it - Che Dio ci aiuti 8, nelle anticipazioni della terza puntata il ritorno di un personaggio amatissimo

Leggi su Movieplayer.it

Nuovi colpi di scena in arrivo per Che Dio ci8: la, in onda il 13 marzo, porterà emozioni e unche sorprenderà i fan. Alla Casa del Sorriso arriva infatti il vero pilastroserie. Ladi Che Dio ci8, in onda giovedì 13 marzo alle 21.30 su Rai 1, segnerà il tanto attesodi Suor Costanza. Ebbene sì, sarà proprio lei a fare capolino alla Casa del Sorriso, ma questonon era affatto scontato. A rivelarlo è la stessa Valeria Fabrizi, colonna portanteserie da quasi 15 anni. Ospite ieri a La Vita in Diretta, l'attrice ha raccontato di aver dovuto insistere - e molto - per tornare nei panni di Suor Costanza. Infatti il suo, presente fin dalla prima stagione, era stato inizialmente escluso dalla .