Che cos’è il serpente del grano e cosa si faceva sul Frecciarossa Lecce-Milano?

Ildel, nome scientifico Pantherophis guttatus, è un rettile non velenoso appartenente alla famiglia dei Colubridi. Originario del Nord America, è noto per il suo comportamento docile e la facilità di allevamento, motivo per cui è uno dei serpenti più diffusi tra gli appassionati di terraristica. Il suo nome deriva dal fatto che spesso si trova nelle aree agricole e nei depositi di, dove caccia roditori. Si tratta di un rettile molto docile che risponde solo quando si sente minacciato, vibrando e spruzzando un fluido maleodorante.Il suo corpo è slanciato e può raggiungere una lunghezza media di 120-180 cm. La pelle varia dal rosso-arancio con macchie marroni a versioni più rare selezionate in cattività, come albino o lavanda. Si nutre principalmente di piccoli mammiferi, uccelli e uova, ingerendoli interi grazie alla sua mandibola flessibile.