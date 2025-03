Ilrestodelcarlino.it - ‘Che bello darti al mondo’. La festa dei nuovi nati

Nei giorni scorsi si è svolto l’eventoal: è stata celebrata ladeinel 2024, all’interno del Comune di Roccafluvione. L’ Amministratore comunale ha promosso questa iniziativa, per dare un caloroso benvenuto ai piccoli cittadini che sono venuti al mondo nell’anno da poco terminato. L’evento si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune, allestita con una grande nave per simboleggiare il viaggio nella vita: un mezzo che, nei suoi viaggi, affronta acque calme e burrascose, come ci capita di affrontare nel corso della vita. All’evento ha partecipato il sindaco Emiliano Sciamanna, che ha accolto le giovani famiglie e i loro piccoliarrivati, donando loro un pensierino: Emma, Lucas Gabriel, Bianca, Thomas, Vittoria, Arianna, Angelo, Gioia, Costanza, Giordano, Elia, Leo, Francesco.