Cervia riceve la capolista

Nel campionato di Promozione si giocano nel weekend alle porte le gare della giornata n.28. Al termine della regular season mancano 7 turni. Si comincia domani, alle 15, con lo scontro al vertice fraUnited e Misano. Domenica poi, alle 14.30, in campo tutte le altre.United-Misano. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima c’è la sfida conche, sconfitta in casa 0-3 nello scontro diretto contro la Fratta, si è fatta raggiungere in vetta, a quota 62, proprio dai termali. I gialloblù invece, inseguono al 5° posto a quota 48. In teoria si tratta di uno scontro diretto. In chiave playoff, per riattivare il meccanismo, la strada più corta sarebbe quella di ridurre da -14 a -6 il ritardo dal Misano, che all’andata vinse 2-0. Il bilancio dei 6 precedenti è in perfetta parità (una vittoria per parte e 4 pareggi).