Lapresse.it - Centro Sinistra, Renzi: “Prossime elezioni saranno referendum Meloni sì-Meloni no”

Leggi su Lapresse.it

“Il ragionamento è molto semplice: leche sono da qui a due anniuntrasì eno, perché è così. È stato così ilquando io ero potente nel 2016, è stato così quando il Movimento 5 Stelle era forte, è stato così ai tempi di Berlusconi. Dopodiché il dato di fatto che io segnalo è che mai un governo uscente ha vinto lesuccessive negli ultimi trent’anni di storia repubblicana. Quindi, secondo me, la partita sarà ‘sìno’. Nel no ci sta Conte, ci sta il Pd di Schlein, il Pd di quelli meno schleiniani, ci sta unche guarda ae siamo noi”. Così il leader di Italia Viva Matteoparlando con i cronisti in Senato.