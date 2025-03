Lanazione.it - Centenario nascita Berio, Firenze festeggia con concerti e talk

, 7 marzo 2025 - Oltre 40 artisti e creativi, tre giorni di, sessioni in studio enel segno dei cento anni dalladi Luciano(Imperia, 24 ottobre 1925 - Roma, 27 maggio 2003), figura centrale della musica del Novecento e fondatore di Tempo Reale. E' l'iniziativa 'Magnetica', in programma adal 13 al 15 marzo su iniziativa proprio di Tempo Reale. Magnetica rappresenta, spiegano gli organizzatori, un'azione poliforme che vuole aggregare i protagonisti della musica elettronica italiana, unendo giovani creativi provenienti dalle scuole di musica elettronica dei Conservatori e affermati ricercatori e compositori. L'evento nasce dall'esigenza di riflettere sul crescente interesse giovanile per le tecnologie del suono e sulla loro applicazione nella musica contemporanea, valorizzando il diffuso spirito collettivo di ricerca che ha sempre caratterizzato Tempo Reale.