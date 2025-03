Quotidiano.net - Censura al Pentagono: l'Enola Gay e altre 26 mila immagini nella lista nera

Una foto dell'Gay, il bombardiere che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima, è finitadeldidare perchè alludono a politiche Dei (diversità, equità e inclusione) aborrite dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il B29 era stato battezzato in questo modo in omaggio aGay Tibbets, la madre del pilota dell'aereo, il colonnello Paul Tibbets, ma ai censori che lavorano sulle cancellazioni è apparsa sospetta per via della parola "gay". Secondo l'Associated Press, che ha portato alla luce la vicenda, per lo stesso motivo è stato bersaglio dellaanche il ritratto del sergente dei Marines A.C. Gay e di un altro militare con lo stesso cognome. In tutto 26sono entrate, ma potrebbero arrivare a centose si includono quelle postate sui social.