CdS – da Lookman a Retegui ed Ederson tutti gli obiettivi in casa Atalanta

2025-03-07 07:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:La Bergamo-Torino è sempre stata un’autostrada particolarmente battuta. L’ultima volta da Teun Koopmeiners, a furia di certificati medici, nell’agosto scorso. 60,7 milioni complessivi per i fischi dell’altra sera, ma anche per gli applausi mezz’ora dopo, quando l’olandese ha fissato il 2-0 contro il Verona e, forse, lasciato definitivamente dietro le proprie paturnie da pietra angolare della Juventus di Thiago Motta. Perché il problema di Koop sta proprio qui, passare dal nerazzurro al bianconero come campione celebrato, pagato tantissimo e con una guerra che ha fatto più male che bene. Un errore che difficilmente verrà rifatto, sebbene sia altrettanto chiaro come la boutiqueattragga e continui a farlo.