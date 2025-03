CdM | femminicidio diventa reato autonomo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.40 Via libera in Consiglio dei ministri al disegno di legge che introduce il delitto die altri interventi contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime. "Ilun"ed è "punibile con l'ergastolo". "Una novità dirompente, non solo giuridica ma anche sul piano culturale", dice la ministra della Famiglia e per le Pari opportunità Roccella dopo il CdM. Il ministro della Giustizia Nordio:"Risultato epocale". Inasprite le pene per i reati da "codice rosso".