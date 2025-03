Lanazione.it - Cavriglia. Tanti eventi per la Giornata Internazionale della Donna

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 07 marzo 2025 -, come ogni anno, celebrerà lacon una serie diorganizzati dall'amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione LiberiLibri, il circolo Arci “La Pace” del Neri, l’associazione Eva con Eva, il circolo sociale “Filo d’Argento”, Arcigay “Chimera” e Fondazione Toscana Spettacolo. La prima iniziativa in calendario sarà il laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni dal titolo “Il coraggio delle donne”, tratto dal libro “Beeelinda fuori dal gregge” e che si svolgerà presso la Biblioteca “V. Venturi” domani dalle 10 alle 12. Lo stesso giorno sono in calendario altre tre iniziative e, più precisamente, alle 10 in Piazza Berlinguer un Flash Mob con tema “Donne, queste sconosciute!”, dalle 15 alle 19 un laboratorio per Bambini a cura del Circolo Sociale “Filo d’Argento” e alle 17 e 30 un Woman Reading dal titolo “Donne, queste sconosciute!” presso il Circolo Arci “La Pace” del Neri.