Caterina Guzzanti e Federico Vigorito al Verdi «Secondo lei»

Arezzo, 7 marzo 2025 – Appuntamento al Teatrodi Monte San Savino: si accendono i riflettori suin scena con lo spettacolo «lei». L’appuntamento è in programma stasera alle ore 21:15. Scritto e diretto dalla stessa, «lei» è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati. Il bisogno di realtà, di trovare una soluzione tangibile alla distanza creatasi tra lui e lei, irrompe e rimbomba nella loro vita, ne condiziona prepotentemente i pensieri e le scelte, lasciandoli sopraffatti da un sentimento di imbarazzo e di inadeguatezza.