Laprimapagina.it - Catanzaro. Solidarietà senza confini: donazione di farmaci per il Congo

Leggi su Laprimapagina.it

Un importante gesto diha avuto luogo alunedì 3 marzo, quando il Delegato della Regione Calabria dell’Istituto Nazionale Azzurro, Dott. Giacomo Labate, ha consegnato una generosadialla Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem, aggregata all’Arcibasilica Lateranense.L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sensibilità di Marina e Leo, che hanno deciso di sostenere concretamente la missione umanitaria dell’Arciconfraternita in. I medicinali, affidati al Priore Ecc.mo Luigi Merante Critelli, rappresentano un aiuto fondamentale per garantire cure sanitarie nelle aree più bisognose del continente africano.Questatestimonia l’impegno della Reale Arciconfraternita nel supportare le comunità vulnerabili, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e privati possa tradursi in gesti concreti di aiuto e speranza.