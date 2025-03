Dayitalianews.com - Catania, bivio Iannarello: autocisterna carica di gasolio esce di strada

Questa mattina, 7 marzo, poco dopo le 9,30, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale di, supportati dal personale del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) inviato dalla Sede Centrale, sono intervenuti sullaStatale 192, al km 63+600, nei pressi del, sul territorio di Paternò, per un incidentele che ha coinvolto un’di.Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito autonomamente diribaltandosi su un fianco.I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e stanno contenendo una modesta perdita di carburante dalla cisterna.Il conducente, all’arrivo dei soccorsi, era già fuori dal mezzo pesante ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso dai sanitari del Servizio 118.