Dayitalianews.com - Catania, 37 kg di cocaina nel ripostiglio di casa, arrestato 45enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia ha eseguito un’operazione antidroga che ha permesso di trovare e sequestrare 37 chili di, nascosti neldida un catanese di 45 anni.L’intervento della Squadra Mobile è scaturito da una meticolosa osservazione svolta dai poliziotti, per diversi giorni, nei pressi dello stabile dove è stato notato un continuo via-vai di persone.Gli strani movimenti attorno all’edificio condominiale hanno destato non pochi sospetti nei poliziotti che, ritenendo plausibile lo svolgimento di un’attività di spaccio, si sono appostati per cercare di monitorare gli spostamenti con l’obiettivo di individuare il responsabile dell’azione illecita.Durante un’operazione di controllo, i Falchi hanno notato un uomo di 45 anni uscire dalla sua abitazione, situata al quinto piano di un edificio, per dirigersi discretamente al piano superiore.