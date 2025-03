Lanazione.it - Casucci (Lega): “Nostro atto chiede d’inasprire le pene per atti vandalici contro simboli religiosi cristiani”

Arezzo, 7 marzo 2025 – “Siamo fortemente preoccupati ed indignati di fronte ad una serie dinei confronti di icone religiose cristiane ed in generale di beni culturali-afferma Marco, Consigliere regionale della.” “Fche sono accaduti in Toscana, come, ad esempio, recentemente a Marciano della Chiana, ma anche in altre parti d’Italia che non devono essere sottovalutati e passati sotto silenzio-prosegue il Consigliere.” “A tal proposito, abbiamo, quindi, reduna mozione cheespressamente al Presidente Giani ed alla Giunta di farsi promotori presso il Governo ed il Parlamento d’iniziative legislative tese ad introdurre misure preventive ed adeguati sistemi di monitoraggio tecnologico, in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali, per proteggere i luoghi di culto e garantire, dunque, la sicurezza dei beni d’inestimabile valore artistico e spirituale-precisa l’esponente leghista.