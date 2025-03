Bergamonews.it - Castione si prepara al voto: la prima lista esce allo scoperto

della Presolana. Si muovono le acque alle pendici della Presolana. Aè stata ufficializzata la formazione dellain vista delle nuove elezioni amministrative: un gruppo civico, chiamato “: Comunità e Futuro”, dove sono confluiti i quattro tra assessori e consiglieri erano usciti dalla maggioranza della precedente amministrazione ad inizio febbraio 2024.A luglio erano poi arrivate le dimissioni del sindaco Angelo Migliorati e, in toto, della giunta. Una decisione dettata dall’atmosfera ostile che si era creata in paese, dove secondo il primo cittadino era “partita una vergognosa macchina del fango”. Ad agosto il viceprefetto Iole Galasso aveva assunto i poteri di sindaco, giunta e Consiglio come commissario esterno: la nuova tornata elettorale sarà a maggio, con grande probabilità domenica 11 e lunedì 12.