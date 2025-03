Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, la festa della Donna con la chef stella Baracchi

Arezzo, 7 marzo 2025 – Un incontro volto a “spazzare via” gli stereotipi di genere, in particolare quelli più spiacevoli che vedrebbero lacome colei che dovrebbe cucinare e accudire i figli. L’Amministrazione comunale di, in collaborazione con l’Istituto Superiore “Giovanni dae”, in occasione, ha organizzato sabato 8 marzo alle ore 10:00 presso il Museo Civico Archeologico di, un incontro con lata Silvia. L’incontro, moderato dalla giornalista e scrittrice Francesca Muzzi, vedrà la partecipazione delle classi terze del Liceo ed è aperto a tutti. Al termine, sarà offerto un buffet a tutti i partecipati da parte dell’Istituto comprensivo “G. Dae”. Silviata che nella sua lunga carriera ha lavorato con i più grandidel panorama internazionale portando la cucina toscana e del nostro territorio in giro per il mondo.