Laspunta.it - Cassino, l’Archeoclub festeggia 30 anni di attività

Leggi su Laspunta.it

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato alla conferenza organizzata in occasione del trentesimoversario di Archeclub, che si è tenuta presso la Sala Restagno del Comune di. Un evento che ha visto la presenza di autorità locali e rappresentanti del mondo accademico e culturale, tra cui il Sindaco diEnzo Salera, l’Assessore alla Cultura Gabriella Vacca, il Delegato del Rettore per la diffusione della cultura e conoscenza Ivana Bruno, il Referente dell’Archeologo d’Italia Regione Lazio Antonio Ribezzo, e il prof. Filippo Materiale, figura di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico.L’intervento del Presidente QuadriniIl Presidente del Consiglio ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e ha sottolineato l’importanza di unversario che celebra l’impegno costante e prezioso di Archeclubnella promozione della cultura e nella difesa della nostra identità storica.