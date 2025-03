Cassazione | risarcire migranti Diciotti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.15 Le sezioni unite dellahanno accolto il ricorso presentato da un gruppo dia cui, dal 16 al 25 agosto 2018, fu impedito dall'ex ministro Salvini di sbarcare dalla navedella Guardia Costiera. Il governo dovrà risarcirli. Il divieto di sbarco per 10 giorni "non può considerarsi un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, ma atto amministrativo",scrivono i giudici "L'obbligo del soccorso in mare, oltre che fondamento di convenzioni internazionali e diritto marino, è un dovere".