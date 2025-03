Cassazione | Insulti inaccettabili

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.55 "Le decisioni della Corte di, al pari di quelle degli altri giudici, possono essere oggetto di critica. Sono, invece,gliche mettono in discussione la divisione dei poteri su cui si fonda lo Stato di diritto". Lo ha affermato in una nota la presidente dellaMargherita Cassano, dopo le reazioni alla sentenza sui risarcimenti ai migranti per la vicenda della nave "Diciotti".