Lettera43.it - Cassazione, il governo dovrà risarcire i migranti del caso Diciotti

La Corte diha condannato ilitaliano ai danni non patrimoniali determinati neia cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare dalla naveche li aveva soccorsi in mare. I giudici hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di profughi che chiedeva di condannare l’esecutivo al risarcimento, rinviando al giudice di merito l’identificazione del danno di fatto.Per i giudici l’atto non è politico ma «ontologicamente amministrativo»Per loro è da escludere che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco protratto per 10 giorni «possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale». E non lo è «perché non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a scelte supreme dettate da criteri politici concernenti la Costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione».