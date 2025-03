Thesocialpost.it - Cassazione, Governo dovrà risarcire i migranti della nave Diciotti. Meloni: “Principio opinabile”

Leggi su Thesocialpost.it

Le sezioni uniteCorte dihanno accolto il ricorso presentato da un gruppo dia cui, tra il 16 e il 25 agosto del 2018, fu impedito di sbarcare dallaGuardia Costiera, su disposizione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.Nel ricorso, ichiedevano la condanna delitaliano e il riconoscimento del risarcimento per i danni non patrimoniali subiti a causaprolungata privazionelibertà. La Suprema Corte ha stabilito che ildebba essere ritenuto responsabile e ha rinviato al giudice di merito la quantificazione del danno subito dai richiedenti.La sentenza si basa sulfondamentale dell’obbligo di soccorso in mare. “L’obbligo del soccorso – hanno scritto i giudici – in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere per tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di unao persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità e come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare”.