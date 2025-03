Anteprima24.it - Cassazione annulla scarcerazione, arrestato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato rintracciato ea Napoli, dopo una lunga attività di osservazione, Giovanni Di Cicco, alias “Giannuzzello O’ Mericano”, ritenuto affiliato a un clan camorristico attivo nell’area nord della provincia. Idella Sezione Operativa di Giugliano in Campania lo hanno individuato in un’abitazione nel quartiere Chiaia. Di Cicco era destinatario di un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dopo la decisione della Corte di, che hato la precedentedisposta dal Tribunale del Riesame.Insieme a Di Cicco, risulta destinatario della stessa misura anche Vincenzo Strino, detto “Enzo ‘o Tor”, anche egli pregiudicato e coinvolto nella stessa inchiesta per associazione mafiosa. Strino, però, è ancora irreperibile e sono in corso ricerche serrate per rintracciarlo.