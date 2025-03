Ilfattoquotidiano.it - Caso Orlandi-Gregori, la testimonianza del barista sotto casa di Mirella: “Qui venne Enrico De Pedis e anche Accetti frequentava il locale. Lei quel giorno aveva la maglietta del’amica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo otto mesi Giuseppe Calì ieri è stato nuovamente ascoltato dalla commissione bicamerale d’inchiesta che indaga sui casi di scomparsa died Emanuela. L’uomo che ha un ruolo chiave nella prima vicenda ha ribadito quanto ha già dichiarato nella sua prima audizione, aggiungendo dettagli importanti. Calì ai tempi delle misteriose sparizioni lavorava come cameriere nel bar della famiglia di Sonia De Vito, la migliore amica di, all’epoca 15enne. Ilin questione si trovava in via Nomentana a Roma, a pochi passi dallain cuiabitava con la sua famiglia: i genitori e la sorella Maria Antonietta.Al bar di SoniaGiuseppe Calì è quasi certamente l’ultima persona ad aver visto in vita, la ragazza di via Nomentana scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983.