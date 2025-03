Ilfattoquotidiano.it - Caso Mara Favro, sono della donna scomparsa un anno fa le ossa trovate in Valle di Susa

A distanza di una settimana dal ritrovamento è stata accertato chedi, laindi, nel Torinese, nella notte fra il 7 e l’8 marzo del 2024, lerecuperate nei giorni scorsi dai carabinieri e dai vigili del fuoco in un terreno. La conferma è arrivata dal test del Dna sui reperti.Nel registro degli indagatiiscritti l’ex datore di lavoro, Vincenzo Milione e l’ex pizzaiolo del locale, Cosimo Esposito, dove la, 51 anni, lavorava. A entrambi, che hsempre negato ogni coinvolgimento, è stato notificato il provvedimento che dispone un’autopsia per accertare la causamorte. Tra le ipotesi c’è quella che il corpo sia stato gettato nel dirupo, in una zona boschiva di Gravere (Torino), vicino a un fiume, dopo la morte.