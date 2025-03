Lapresse.it - Caso Diciotti, Salvini: “Sentenza vergognosa e invasione di campo”

Quella della Cassazione sulè una “, e lo dico con rispetto,, perché mi sembra un’altradiindebita. Se quel governo come altri governi riteneva che la difesa dei confini, il contrasto all’immigrazione clandestina, il contrasto ai trafficanti di esseri umani era una priorità, ritengo che ad anni di distanza chiedere che siano i cittadini italiani a pagare per la difesa dei confini, di cui ero orgogliosamente protagonista, sia indegno”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, a Milano, in merito alladella Cassazione che ha condannato il governo a risarcire un gruppo di migranti che nell’agosto 2018, allora ministro dell’Interno, trattenne sulla nave della Guardia Costiera impedendo loro di sbarcare.