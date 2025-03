Tpi.it - Caso Diciotti, la Cassazione: “Il Governo risarcisca i migranti”. Meloni non ci sta: “Principio opinabile”

Le Sezioni Unite civili della Corte dihanno condannato ila risarcire itrattenuti a bordo dalla navedella Guardia Costiera, che li aveva soccorsi in mare nel 2018, a cui l’esecutivo giallo-verde dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini vietò lo sbarco nel porto di Catania. Una decisione che ha sollevato le proteste dell’attuale premier Giorgiache, parlando di “risarcitorio assai”, ha contestato l’obbligo di “risarcire – con i soldi dei cittadini italiani onesti che pagano le tasse – persone che hanno tentato di entrare in Italia illegalmente, ovvero violando la legge dello Stato”.Laha accolto il ricorso presentato dai naufraghi salvati in mare dalla Guardia Costiera e trattenuti a bordo della navedal 16 al 25 agosto 2018 per i danni non patrimoniali “patiti”, come si legge nel ricorso, “in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale a causa “del mancato consenso all’attracco nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il forzato ed arbitrario trattenimento nel porto di Catania’’.