Caso David Rossi, Antonino Monteleone è stato condannato per diffamazione dell'avvocato Briamonte

Dopo il flop del suo programma su Rai 2 su cui ha fatto pubblica ammenda social lo stesso, e dopo le battaglie nel penale che lo hanno visto primaperin primo grado al Tribunale di Torino e poi stralciato per “incompetenza territoriale” in appello,subisce oggi una nuova condanna, questa volta in sede civile, sempre pernei confronti del noto avvocato Michele.Condannati, Bissattini e Ammirati per il libro suA 12 anni esatti dalla morte del manager del Monte dei Paschi di Siena, la giudice del tribunale di Torino Raffaella Bosco hapercon Emanuele Bissattini e Mattia Ammirati per il libro– Una storia italiana. Il crack di una banca, la morte di un manager, l’ombra del Vaticano.