Caso Andrea Prospero – Il talento da cracker i dispositivi segreti e una telefonata inquietante

Proseguono le indagini sulla morte di, il giovane studente universitario di 19 anni trovato senza vita lo scorso 29 gennaio in un appartamento del centro storico di Perugia. Gli accertamenti suielettronici sequestrati nel suo alloggio stanno portando alla luce nuovi elementi che potrebbero aiutare a chiarire le circostanze del decesso.Gli investigatori della Polizia postale, su mandato della procura di Perugia, hanno avviato un’analisi approfondita sui computer, hard disk e schede Sim trovate nella stanza di. Secondo le prime indiscrezioni, tra i file rinvenuti vi sarebbero codici di accesso a database privati, software di intrusione e scambi di messaggi criptati con utenti ancora da identificare. Elementi che lasciano intendere che il 19enne non fosse un semplice appassionato di informatica, ma avesse conoscenze e strumenti avanzati, proprio come un