Ilfattoquotidiano.it - Caso Alex Marangon, “lesioni compatibili con una colluttazione” ma non è ancora escluso il suicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Già sette mesi si parlò di pestaggio e lo fece la procura di Treviso, ma anche se l’autopsia conferma che durante la notte trascorsa nell’abbazia di Vidor, nel Trevigiano,, fu picchiato, non si può escludere ilcome emerge dell’autopsia eseguita dal medico legale Alberto Furlanetto, ormai otto mesi fa, sul corpo del barman veneziano di 26 anni trovato morto martedì 2 luglio sul greto del fiume Piave. Leal costato fanno ipotizzare che il ragazzo sia stato preso a calci, ma anche quelle al volto, in particolare quella intorno a un occhio, dimostrano una violenza. Ma la, pur certa, non esclude il successivo.Il cadavere del ragazzo fu trovato a tre giorni dalla sua sparizione con la testa fracassata e una serie di tumefazioni su tutto il corpo.