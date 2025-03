Anteprima24.it - Caserta, Scienze Politiche: presentati i protocolli di intesa in favore di donne, minori e famiglie

Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione dell’8 marzo, su iniziativa di Rise Up, nasce una rete istituzionale tra il dipartimento della Vanvitelli, l’INPS e l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. per rispondere efficacemente alle esigenze delle categorie vulnerabili. Costruire una rete istituzionale che, attraverso le giuste sinergie e l’innovazione sociale, possa rispondere in maniera efficace e veloce alle esigenze delle categorie vulnerabili, in primis. È l’iniziativa lanciata stamani, presso il dipartimento diche ha sede a, con la firma di ben tred’tesi a creare le giuste sinergie istituzionali. A meno di 24 ore di distanza dalla festa della Donna in programma domani 8 marzio, e su iniziativa dell’associazione “Rise Up”, rappresentata da Cristina Grillo, Francesca Ferrara, Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti, sono state presentate le singole collaborazioni avviate con il dipartimento dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con la direzione provinciale dell’INPS die con l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.