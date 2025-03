Iltempo.it - Casaleggio: “Ha ragione Grillo, nel M5S un esercito di stipendiati. Il vero futuro è l'AI”

«La coerenza e l'esempio sono sempre le carte vincenti in politica. In questo caso mancano all'appello. Concordo con Beppe». Così Davide, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, commenta le parole di Beppe, che nella sua ultima trasferta romana, intercettato dal quotidiano "Il Tempo", aveva accusato il centrosinistra e in modo particolare il partito di Giuseppe Conte di non saper fare opposizione.si è sempre contraddistinto per una visione, per una sua particolare idea di Paese. Quel progetto può essere ancora realizzato? «Può e deve essere promosso un nuovo livello di consapevolezza e di pensiero critico, soprattutto nelle nuove generazioni. È una priorità assoluta per il Paese. L'AI per la facilità di utilizzo può spingere a delegare le decisioni alla macchina e ad accettare a prescindere come vere tutte le informazioni ricevute.