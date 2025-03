Romatoday.it - Casa e ospedale di comunità, sui lavori il municipio si appella al sindaco: "Servono tempi certi"

Leggi su Romatoday.it

Un appello alaffinché ottenga dalla Regione un cronoprogramma preciso sugli interventi per la realizzazione delladellain via delle de Merode 8 e per il recupero dell’ecomostro di via Cerbara, dopo che è stato accertato che lo scheletro non diventerà la sede della.