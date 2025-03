Movieplayer.it - Casa a prima vista, cosa c’è dietro il successo del format di Real Time?

Leggi su Movieplayer.it

La stagione 5 del programma in onda suconferma la viralità di un fenomeno tutto italiano. Quale potrebbe essere il segreto del suo? Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo a una vera "migrazione" da parte del pubblico televisivo. Con una maggiore offerta da parte delle reti gratuite può anche esserci una dispersione in termini di audience ma c'è la voglia, da parte del pubblico, di cercare programma freschi, nuovi e che possano uscire da vecchie logiche di spettacolo. Su questo punto di, è stata la rete diche ha cavalcato l'onda del cambiamento. Presente in tv da tempo con programmi di importazione, da poco si è lanciata in produzioni originali che macinano un consenso dopo l'altro sia in quanto .