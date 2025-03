Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Frosinone: le probabili formazioni

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani vogliono proseguire il loro trend positivo per assicurarsi la salvezza quanto prima, così come i ciociari che sono tornati in corsa per lo stesso obiettivo.si giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono reduci da tre partite senza sconfitte e sono a metà tra il centro classifica e la zona playoff. Una eventuale sconfitta, però, rischierebbe di far precipitare la squadra di Calabro in zona retrocessione, avendo soltanto due lunghezze di vantaggio sul Sudtirol quint’ultimo.I ciociari, quando sembravano già spacciati, sono tornati in corsa per la salvezza, occupando il terz’ultimo posto con soli due punti di ritardo dalla zona playout, rappresentata dal Mantova, battutto nell’ultimo turno, e a tre dalla permanenza diretta.