Ilcampoonline.it - Carpi e Novi di Modena tra i Comuni Ricicloni 2024

Anche nell’edizionedell’indagine di Legambiente “” dell’Emilia Romagna, il Comune didisi conferma tra i primi tresotto i 25.000 abitanti per la minor quantità di rifiuti indifferenziati pro-capite.invece si conferma tra ipiù virtuosi in tema di gestione dei rifiuti secondo Legambiente, conquistando due medaglie d’argento per minor quantitativo di rifiuti urbani e per minor quantitativo di rifiuti indifferenziati, tra isopra i 25.000 abitanti della nostra regione.Un risultato significativo, frutto dell’impegno costante dei cittadini nella raccolta differenziata, che continua a migliorare anno dopo anno.L’amministrazione disottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Centro del Riuso, che contribuisce a ridurre tonnellate di materiale destinato ai rifiuti, e dalle associazioni del territorio, che, con il supporto dell’Amministrazione comunale, stanno adottando misure per limitare l’uso di prodotti monouso durante gli eventi.