Carnevali in dialogo con il Ministero per le corsie reversibili a Pontesecco

Roma. Una giornata di incontri nelle sedi ministeriali per affrontare temi strategici per la città. Soggiorno romano fitto di impegni per la sindaca di Bergamo Elenagiovedì 6 marzo.La prima cittadina è stata aldelle Infrastrutture dove ha incontrato la segreteria del viceministro Edoardo Rixi e il capo dipartimento delle Infrastrutture, dottor Enrico Maria Puija. Durante il confronto è stata illustrata l’importanza dell’autorizzazione per la realizzazione delleal nodo di. Il progetto è stato spiegato nel dettaglio, così come le motivazioni dietro la realizzazione delle: l’auspicio è di ricevere in tempi brevi un riscontro sulla richiesta.Presenti all’incontro anche il senatore Antonio Misiani, il consigliere comunale della Lega Alberto Ribolla e il dirigente alla mobilità del Comune di Bergamo Silvano Armellini.