Carnevale a Urbisaglia, successo oltre la pioggia

, 7 marzo 2025 - Nonostante le nuvole minacciose e qualche goccia di, ildelle Antiche Rovine diè stato un. “Un vero e proprio inno alla gioia e alla spensieratezza”, commenta il Comune. Domenica scorsa le vie del borgo si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, animato da 18 gruppi mascherati provenienti da, Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Petriolo, pronti a sfidare il maltempo con la forza del divertimento.“Un'esplosione di colori, maschere fantasiose e sorrisi contagiosi ha invaso le strade, regalando momenti di pura magia a grandi e piccini – afferma l’amministrazione, capitanata dal sindaco Riccardo Natalini -. La musica coinvolgente dei The Rhumska Lions, che ha risuonato in piazza Garibaldi, ha fatto da colonna sonora a una giornata di festa che ha scaldato i cuori e scacciato via ogni traccia di grigiore.