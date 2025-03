Ilrestodelcarlino.it - Carne scaricata in mezzo alla strada a Ravenna: scatta la multa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 marzo 2025 - La polizia locale diha sanzionato viale Pvicini il conducente di un camion, di proprietà di una ditta del forlivese, che stava scaricandosenza osservare quanto prescritto dnormativa di riferimento. In particolare, gli agenti hanno verificato la presenza di carcasse (mezzene, quarti) sprovviste di apposito imbggio, idoneo per il trasferimento di tali prodotti. A fronte della violazione accertata, è stato contestato all’autotrasportatore, cittadino italiano di 52 anni, il previsto verbale, ai sensi del ‘Testo Unico delle leggi sanitarie’, che prevede un importo fino a 774 euro. Il confezionamento, oltre a preservare dvista dei numerosi passanti la movimentazione delle carni, ha un’importanza fondamentale, al fine di conservare la merce in modo adeguato e offrire la necessaria protezione sanitaria al consumatore finale.