Carlo Pontevolpe, una lettera d'amore ai figli in forma di ballata pop-rock

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 marzo 2025 - Unapop-intensa e sincera che è unad'ai. Una canzone diretta e senza filtri che racconta paure, errori, emozioni e desideri di ogni genitore, e che si scioglie in un abbraccio liberatorio che annulla ogni distanza tra le generazioni. E' il nuovo singolo "Vi voglio bene", appena pubblicato dal cantautore milanese. Il brano, intimo e toccante, è nato da un momento di riflessione personale: dopo aver rimproverato uno dei, l'artista ha sentito il peso di non essere riuscito a comunicare nel modo giusto e ha iniziato a chiedersi "cosa direi ai mieise domani non fossi più qui?". Da lì è scaturita la canzone, fatta die consapevolezza: consapevolezza del fatto che essere genitori significa camminare sempre su un filo sottile tra il desiderio di proteggere e la necessità di lasciare spazio, tra il bisogno di educare e quello di comprendere.