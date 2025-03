Cardiopatie ereditarie ‘il test genetico può salvare la vita’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sindrome del QT lungo, Brugada, cardiomiopatia aritmogena: malattie del cuore che periodicamente finiscono sotto i riflettori della cronaca per la morte improvvisa di calciatori o altri atleti apparentemente in perfetta forma.potenzialmente letali, che unè in grado di intercettare prima che sia troppo tardi. Un prelievo di sangue .