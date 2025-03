Dilei.it - Carciofi alla romana e alla giudia, che differenza c’è

Leggi su Dilei.it

Parliamo di due ricette tipiche della cucina di Roma: il carciofoe il carciofo. Sono molto diverse e impossibili da confondere, anche perché vengono preparate in modi molto differenti. Queste due ricette sono considerate un vero e proprio must, e naturalmente chi sceglie di andare in vacanza a Roma non può privarsi di gustare ambedue i contorni, che comunque possono essere ordinati anche come primi o preparati nelle nostre case (ma è indispensabile avere il carciofo romanesco IGP). Il carciofosi contraddistingue per la scorza croccante e il cuore morbido, oltre che quella punta di amarognolo che successivamente si trasforma in una nota di dolcezza. Iinvece sono una pura esplosione di sapori per il palato, con il ripieno pronto a stuzzicarci.