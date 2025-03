Notizie.com - Carceri al collasso, gli appelli del Papa nel vuoto: cosa scrive da Rebibbia Gianni Alemanno

Il sistema delleitaliane è al. Di per sé non è una notizia, eppure probabilmente dovrebbe esserlo, ogni giorno.Non è un caso che più e più volteFrancesco ha ricordato e abbracciato i carcerati, rinchiusi in strutture sovraffollate carenti di organico. Il 27 dicembre scorso il Pontefice ha aperto la Porta Santa nel carcere di, definito dal Santo Padre “una basilica”.al, glidelnelda“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue”, affermava il filosofo francese Voltaire nel ‘700. Se ci dovessimo soffermare su questo assunto, potremmo ben dire che l’Italia sta messa male. A ricordarcelo, stavolta, èche in queste ore ha scritto una lunga lettera al giornale Il Tempo, firmandola con un altro detenuto, Fabio Balbo.