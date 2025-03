Internews24.com - Capello ricorda: «Roberto Carlos dall’Inter al Real Madrid? Ecco cosa pensai»

di RedazioneFabiotorna a parlare dell’addio diall’Inter per il: il retroscena del tecnico ex Milan e JuventusFabiosi è espresso tornando a parlare in una intervista concessa a El Mundo riguardo all’addio diall’Inter, per trasferirsi al.LE PAROLE – «L’acquisto che ha cambiato tutto è stato quello di, anche se ancora non ho capito come sia avvenuto. Io avevo appena firmato per il, ero ancora a Milano, mi chiamò un procuratore e mi disse: ‘Fabio, l’Inter vende’. Gli risposi: ‘Non è vero, nessuno è così stupido‘. E lui insiste: ‘Te lo giuro e ti costerà 500 milioni di pesetas’. Non potevo crederci, non era nemmeno costoso. Gli ho detto che gli avrei creduto solo se mi avesse mandato un fax con i documenti dell’Inter scritti e firmati.