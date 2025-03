Ilnapolista.it - Capello: «Quando l’Inter ci diede Roberto Carlos, pensai “non è possibile, nessuno è così stupido”»

Fabioa Madrid è sempre una star. Lo intervista El Mundo e lui un po’ giustifica la sua onnipresenza: “Mi chiamano da ogni dove. Il problema è che per me il calcio è una cosa naturale, anche se non lo vorrei. Cerco di fare cose diverse. Viaggiare, stare con la gente, leggere molta storia. Ma alla fine sei quello che sei e io sono un calciatore e un allenatore. Non posso farci niente”.In Spagna lo ricordano come allenatore severo e difensivo che allenava un Real offensivo e piena di campioni. “Ho giocato per vincere. E ho vinto. La cosa più importante per me, la prima parola che mi è uscita dalla boccasono arrivato nello spogliatoio, non è stata difesa o attacco, è stato rispetto. Abbiamo tutti problemi, possiamo lamentarci, ma il rispetto per le persone che lavorano nel club è alla base di tutto.