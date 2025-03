Tvplay.it - Caos Milan, che mazzata per Sergio Conceicao: l’annuncio ufficiale

Leggi su Tvplay.it

In casa, di fatto, bisogna registrare un annuncioche ha fornito un’ulterioreallo stesso.Il, di fatto, non si è ripreso più dall’eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord. Dopo il ko subito contro il team olandese, infatti, i rossoneri hanno alzato bandiera bianca dinanzi a Torino, Bologna e Lazio., cheper(LaPresse) tvplay.itA seguito di tutte queste sconfitte, dunque, la corsa delal quarto posto è compromessa quasi del tutto. La squadra di, infatti, ha la bellezza di undici punti di distacco dalla Juventus. Il team meneghino, praticamente, dovrebbe recuperare ai bianconeri un punto a giornata.Proprio per questo motivo, di fatto, in casasi sta parlando molto di futuro.