Caos Lucchese, sei punti di penalizzazione e c’è il rischio fallimento

LUCCA – Prime, gravi, sanzioni per lanel campionato di serie C, legate al mancato pagamento degli stipendi, questione che si protrae ormai da ottobre scorso.La società rossonera, al momento senza vertici né gestione ordinaria, dopo il doppio passaggio che ha portato all’acquisizione prima della SanBabila Srl poi alla Slt Associati, dovrà scontare seidigià dall’attuale stagione sportiva. La squadra scivola a 25in classifica e a -7 dalla salvezza diretta. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale della Figc dopo il deferimento della Covisoc dello scorso 3 marzo per il mancato pagamento di stipendi e contributi previdenziali.Ma il problema più grosso resta quello del futuro della società. C’è infatti il, se nessuno si palesasse alla prossima convocazione dell’assemblea dei soci, dell’avvio della procedura didel club.