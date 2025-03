Lanazione.it - Caos Lucchese, penalizzazione di sei punti al team rossonero per gli stipendi non pagati

Lucca, 7 marzo 2025 - Sono arrivati i seidiper lae l’inibizione per il presidente dellaLongo di sei mesi. Sono queste le decisioni del Tribunale Federale Nazionale composto dal presidente Carlo Sica, e dai componenti Antonella Arpini, Amedeo, Citarella, Francesca Paola Rinadi, Carlo Purificato, Claudio Sottoriva, Giancarlo Di Veglia quale rappresentante Aia. Leggi le notizie di sport a Lucca Il tutto per il mancato pagamento dei contributi e, al quale avrebbe dovuto far fronte il 17 febbraio la nuova proprietà Slt. Alla luce della sentenza lascivola a venticinquea paricon la Spal e a sole cinque lunghezze di distacco dal fanalino di coda Sestri Levante. Non è quindi una doccia fredda quella arrivata quest’oggi, perché laera certa.